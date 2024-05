Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste marti, 28 mai, cu cancelarul german Olaf Scholz, in ultima zi a unei vizite de stat in Germania, pentru a discuta despre subiecte care deranjeaza: sustinerea Ucrainei si consolidarea Uniunii Europene (UE), comenteaza France-Presse, potrivit news.ro.„Un…

- In timp ce tot mai multe țari au inasprit sancțiunile impotriva Rusiei in urma invaziei in Ucraina, a devenit tot mai clar ca președintele rus avea un prieten de incredere - Xi Jinping. Liderul chinez, care cu cateva saptamani inainte de invazia in Ucraina a susținut ca are un parteneriat „fara limite”…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca sprijina planul Chinei pentru o reglementare pasnica a crizei ucrainene, afirmand ca Beijingul a inteles pe deplin ce se ascunde in spatele acestei crize, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat agentiei oficiale de presa chineze Xinhua inaintea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti o oferta de dialog Occidentului in materie de securitate si stabilitate strategica, dar a vorbit de o noua ordine mondiala, dupa ce a fost investit pentru al cincilea mandat la Kremlin. „Noi nu respingem dialogul cu tarile occidentale. Depinde de ele (…)…

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a declarat ca sancțiunile economice impotriva Rusiei "au eșuat". Crosetto a cerut Occidentului sa faca mai mult pentru a ajunge la o soluție diplomatica cu președintele rus pentru a pune capat razboiului din Ucraina. Guido Crosetto este de parerea ca "Occidentul…

- Rusia nu a respins niciodata o solutionare pasnica a conflictului ucrainean, dar considera conferinta cu tematica ucraineana, organizata in Elvetia fara participarea Rusiei, un „spectacol ciudat”, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau din Belarus, Alexander Lukasenko, in timpul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a purtat conversații confidențiale cu președintele american Joe Biden și cancelarul german Olaf Scholz in februarie, in incercarea de a-i convinge pe cei doi lideri sa schimbe strategia Occidentului in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, potrivit Wall Street Journal.

- Rusia a blocat joi reinnoirea mandatului expertilor ONU care supravegheaza aplicarea sanctiunilor impotriva Coreei de Nord, un veto criticat de membrii Consiliului de Securitate al ONU ingrijorati de programul nuclear pe care-l dezvolta Phenianul si de achizitiile Rusiei de munitii nord-coreene pentru…