„Sancțiunile in oglinda” ale Moscovei includ „conducerea și președinții de comisie ai camerei inferioare a Congresului SUA”, a anunțat ministerul rus de externe intr-un comunicat.„Sunt planificate anunturi suplimentare privind contramasurile rusesti in viitorul apropiat”, inclusiv adaugarea mai multor americani pe lista de sanctiuni, a precizat spus Moscova in declaratia de miercuri.Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat pe 24 martie sancțiuni impotriva a 328 de membri ai Dumei de Stat a Rusiei, cu 450 de locuri, nivelul inferior al Parlamentului rus cu doua niveluri.