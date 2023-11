In ziua de 03 noiembrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția FonduluiForestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu specialiștidin cadrul Garzii Forestiere Ploiești, Biroul Județean Argeș, au verificat un agenteconomic de pe raza localitații Ștefanești, cu activitate in domeniul silvic. In urma verificarii și a compararii stocului scriptic cu cel faptic, a rezultat […]