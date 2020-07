Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a anunțat ca il va sancționa pe controlorul care a fost surprins intr-o fotografie purtand incorect masca de protectie, intr-un mijloc de transport in comun. "STB SA a identificat persoana care nu respecta prevederile stabilite prin lege si a inceput cercetarea…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, ca mastile de protectie sanitara trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport in comun sau magazine, precizand ca persoanele care nu respecta aceasta regula pot fi amendate. "Cum sa nu, mastile trebuie purtate, in mod obligatoriu,…

- S-a aflat de ce Ordinul comun elaborat de Ministerul Sanatații și de Ministerul de interne, care prevede condițiile și excepțiile pentru purtarea maștii de protecție nu a fost publicat nici la aceasta ora in Monitorul Oficial, la aproape 48 de ore de la anunțul facut de ministrul Nelu Tataru, astfel…

- Numarul celor care pot urca in mijloacele de transport in comun va fi limitat astfel incat sa fie respectata distantarea sociala, urcarea se va face doar pe la usa din fata, iar in punctele cu trafic intens, calatorii vor fi indrumati de controlori STB ajutati de politisti locali, anunta Primaria…