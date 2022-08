Sancționat după ce a sunat la 112 ca să reclame poliția O acțiune a polițiștilor din localitatea Vama, județul Suceava a creat nemulțumiri care s-au lasat cu reclamații și telefoane la serviciul unic de urgențe 112, relateaza Monitorul de Suceava. Joi la praz, o femeie care vindea afine și ciuperci a fost abordata de polițiști, iar aceștia i-au explicat ca a incalcat normele legale privind recoltarea fructelor […] The post Sancționat dupa ce a sunat la 112 ca sa reclame poliția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

