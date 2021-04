Sănătatea mintală a danezilor e la limită Distantarea sociala si ingrijorarile legate de maladia COVID-19 au determinat o crestere a numarului de rezidenti danezi care au solicitat ajutor medical de specialitate. Aceasta pentru a putea sa depaseasca starile de anxietate si de depresie pe care le-au dezvoltat in timpul pandemiei. O declarație in acest sens a facut directorul executiv al Tryg, cea mai mare companie de asigurari din tarile scandinave, citat de Reuters. In general, Danemarca este cunoscuta pentru faptul ca se afla in fruntea clasamentului celor mai fericite tari din lume, cu o rata scazuta a infractionalitatii si cu un sistem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

