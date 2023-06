Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 7 zile, Caffe Festival EUROPAfest așteapta iubitorii de jazz la jam sessions cu artiști consacrați și talente ale noului val din Italia, Franța, Spania, Germania, Israel, Polonia, SUA, Olanda, Slovenia, Japonia, Ucraina, Australia, Belgia, Bulgari

- Noul sondaj multinațional al Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie o lipsa de dorința in randul europenilor de a sprijini Statele Unite impotriva Chinei, in cazul unei escaladari militare intre superputeri, precum și o determinare ca UE sa impuna sancțiuni economice Beijingului…

- Ținta UE este ca 45% din populația europeana cu varste de 25-35 de ani sa fi absolvit o forma de educație terțiara (orice forma de invațamant superioara liceului) pana in 2030. Statele UE aflate la coada clasamentului sunt Romania (25%), Italia (29%) și Ungaria (32%), arata un raport Eurostat citat…

- Antieuropenii, extremiștii, „suveraniștii” și neofasciștii de toi soiul se dau in vant dupa argumentul conform caruia Uniunea Europeana este o instituție greoaie și ineficienta din cauza mecanismului rigid, unanimist, prin care se adopta deciziile. Pe de alta parte, in aceste zile, cand statele din…

- Deși are una dintre cele mai mari rate de creșteri ale costului orar al forței de munca, Romania este in continuare in Top 3 cele mai mici salarii din UE. Diferențele dintre codași și fruntași sunt extrem de mari, chiar și de peste șase ori. Costurile medii orare cu forța de munca in intreaga economie…

- Romania s-a clasat anul trecut pe primul loc in Uniunea Europeana la floarea soarelui atat din punct de vedere al productiei obtinute, cat si al suprafetei cultivate, cu o recolta totala de 2,079 milioane de tone de pe un 1,082 milioane hectare. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica…

- Costurile medii orare cu forta de munca in intreaga economie erau estimate anul trecut la 30,5 euro in UE si la 34,3 euro in zona euro, comparativ cu 29 euro in UE si 32,8 euro in zona euro, in 2021, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres.…

- La Cluj-Napoca s-au reunit participanți din Olanda, Franța, Spania, Belgia, Irlanda, Grecia, Italia, Slovenia și Romania, politicieni de la nivel național, regional și local, funcționari publici, reprezentanți ai ONG-urilor, asistenți social