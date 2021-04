Stiri pe aceeasi tema

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a declarat miercuri ca beneficiile vaccinului produs de AstraZeneca sunt in continuare mai mari decat riscurile acestuia. "Principalul comentariu este ca beneficiile vaccinului produs de AstraZeneca…

- Grecia a dispus ca medicii din sectorul privat din regiunea Atenei sa ajute sistemul public de sanatate in lupta impotriva inmultirii noilor infectari cu COVID-19, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Vassilis Kikilias, potrivit agenției Reuters.

- PodcasturiMedic: Ce este important sa cunoaștem cand dorim sa ne vaccinam La ora actuala, mai multe state europene au suspendat temporar procesul de vaccinare cu preparatul Astra Zeneca din cauza apariției unor efecte adverse la pacienți. © Sputnik / Rodion ProcaCe vaccinuri va achiziționa Moldova…

- ”Am avut in ultimele zile o serie intreaga de discuții foarte bune cu Premierul și miniștrii din Guvern pentru a gasi soluții pentru Romania și romani.Tema principala a fost cum pregatim cel mai bine proiecte pentru Planul Național de Redresare și Reziliența. Putem sa obținem fonduri europene semnificative.…

- ”Am puțina experiența in Parlament, dar sunt surprins sa constat ca moțiunea se refera la ceva, iar raspunsul, la cu totul altceva. Am depus aceasta moțiune cu elemente și soluții concrete pentru rezolvarea situației. Raspunsurile sunt istorice, se refera la miniștrii Sanatații de la PSD, nu se refera…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, a lansat un atac la ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si primarul Capitalei, Nicusor Dan, dupa ce ministrul a anuntat ca sectiile ATI sunt supra-aglomerate.

- Totodata, acesta s-ar putea extinde și in alte unitați medicale pediatrice din țara, iar modelul va putea fi preluat chiar și peste hotare. In luna in care implinește 7 ani de la inființare, serviciul call-center dedicat sfaturilor medicale pediatrice ALOPEDI a primit un prețios dar, chiar din partea…

- Optimismul poate proteja sanatatea, spun psihologii, care au constatat ca atitudinea fața de viața afecteaza sistemul imunitar uman si nu numai imbunatateste sistemul cardiovascular, astfel cum au descoperit recent cardiologii canadieni. Rezultatele cercetarii au aratat ca oamenii care au o atitudine…