- Vivo e cea mai noua companie care intra in segmentul telefoanelor pliabile si in segmentul tabletelor, iar compania a oferit teasere cu privire la produsele viitoare. Pe 28 martie Vivo va organiza un eveniment, in cadrul caruia va anunta aceste noi terminale… si nu sunt putine! Dispozitivul cu cele…

- LG nu mai activeaza pe piata Mobile, dar ramane prolifica in alte segmente. Tocmai a anuntat doua noi laptopuri din seria LG Gram, mai precis LG Gram 16 si LG Gram 17. Modelele de anul trecut aveau procesor Intel Core Gen 11, iar cele din 2022 trec la chipseturi Intel Core Gen 12. Exista un upgrade…

- Apple a prezentat pe 8 martie 2022 o noua serie de produse hardware, din colectia de primavara vara si pe langa iPhone SE 2022 si iPad Air 5 , a sosit si un nou monitor pentru creativi. Se numeste Apple Studio Display si vine cu rezolutie 5K si acustica Hi-Fi. Apple Studio Display este un monitor cu…

- Una dintre companiile cu cele mai multe lansari de la MWC 2022, chit ca a avut doar un eveniment virtual este Lenovo. Dupa multe teasere, telefonul sau de gaming Y90 a devenit real, dar si tableta de gaming Legion Y700. Ei bine Lenovo a decis sa isi promoveze produsul ca un „rival pentru iPad Mini 6”,…

- Samsung a lansat miercuri trei noi smartphone-uri: Galaxy S22, S22+ și S22 Ultra. Cu noile sale telefoane, Samsung a optat pentru actualizari subtile in detrimentul unor funcții spectaculoase precum ecranele pliabile, relateaza CNBC . S22 este cel mai mic din pachet, avand un ecran de 6,1 inchi. S22+…

- Prezentata de LG la CES , noua gama de produse audio ofera modele cu performanțe mai bune. Noul soundbar premium LG (modelul S95QR) este o soluție audio ce ofera o ieșire de 810W și 9.1.5 canale imersive de sunet surround. Cele cinci canale up-firing, inclusiv primul difuzor up-firing central din lume…

- Accesul la internet este aproape garantat in lumea de astazi, ceva fara de care mulți nu pot trai. Dar uneori, incercarea de a optimiza conexiunea este extrem de greoaie, iar nuanțele sale ar putea sa nu fie cunoscute marelui public. Unul dintre cele mai noi routere Wi-Fi 6E de la TP-Link este Archer…