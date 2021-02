Samsung a lansat un telefon cu baterie de 7.000 mAh Samsung a lansat un model numit Galaxy F62 care dispune de un ecran de 6,7 inci, dar mai ales de o baterie uriașa de 7.000 mAh, pe o piața unde foarte puține telefoane au baterie de peste 4.500 mAh. Modelul este disponibil doar în India și costa între 330 și 350 de dolari, fiind un telefon de gama medie. În afara de Samsung, printre companiile care au telefoane cu baterii de peste 5.000 mAh se numara Motorola, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Huawei, Asus sau Honor.



Ecranul lui Galaxy F62 are rezoluție de 1080x2400 pixeli, greutatea telefonului este 218 grame

Sursa articol: hotnews.ro

