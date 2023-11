Stiri pe aceeasi tema

- Romania – Elvetia LIVE VIDEO este in aceasta seara, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Tricolorii lui Edi Iordanescu lupta pentru a se mentine pe primul loc. Romania are 19 puncte, in timp ce Elvetia, calificata si ea la EURO, are 17 puncte. Romania si-a asigurat prezenta la EURO…

- Romania – Elveția LIVE VIDEO. Miza meciului de pe Arena Naționala dintre Romania și Elveția ramane una uriașa, chiar daca tricolorii au obținut deja calificarea la EURO 2024. Urna in care ne vom afla la tragerea la sorți de pe 2 decembrie de la Hamburg depinde de duelul transmis de Antena 1 și in AntenaPLAY,…

- O noua partida din Cupa Ligii Portugaliei: Arouca – Benfica 0-2 a fost LIVE in AntenaPLAY. Campioana sezonului trecut de Liga Portugal, formația oaspete din aceasta seara, a facut spectacol pe terenul celor de la Arouca! A marcat doua goluri si a avut o reusita anulata. Inaintea acestui duel, gazdele…

- Palermo – Spezia 2-2 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Nedelcearu a privit de pe banca de rezerve finalul dramatic de meci. Spezia a condus cu 2-0, dar Palermo a revenit fabulos. Golul egalarii l-a marcat in al 14-lea minut de prelungiri. Stulac a reusit o executie fabuloasa din lovitura libera. Cele…

- Parma – Como 2-1 s-a vazut in AntenaPLAY. „Cruciatii” s-au impus, cu emotii pe final, in partida din etapa a 10-a din Serie B. Dennis Man a deschis scorul pentru Parma, in minutul 8. Internationalul roman a reusit astfel al treilea gol al sezonului. Parma este lider in Serie B, iar dupa victoria cu…

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre victoria la limita obținuta de „tricolori”, 1-0, cu Finlanda U21, in preliminariile EURO 2025. Deocamdata, „tricolorii" ocupa locul 3, cu 6 puncte, intr-o grupa condusa de Albania (9 puncte) și Elveția (7 puncte)Prima clasata din grupa se califica…

- Basarab Panduru l-a facut praf pe Denis Alibec dupa Belarus – Romania 0-0. Fostul internațional a analizat prestația „tricolorilor”, dar a vorbit și despre atacantul care joaca acum in Qatar. Partida dintre Belarus și Romania a fost in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Pentru elevii lui Edi Iordanescu…

- Badr Hari a avut parte de o infrangere incredibila in Glory 89. A fost numarat de 4 ori in doua reprize, in gala transmisa in AntenaPLAY. Bogdan Stoica a obtinut o victorie uriasa si l-a batut pe Luis Tavares. In main-event, celebrul marocan Badr Hari a fost facut KO de Uku Jurjendal. Nu a avut […]…