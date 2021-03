Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are granițele inchise de un an de zile, insa face anumite excepții și invita sportivi din alte țari la competiții internaționale. Doua medalii de argint și patru de bronz intra in palmaresul luptatorilor romani, care se intorc de la Moscova, gazda Cupei Mondiale de Sambo.

- Sectia de sambo a Clubului Sportiv Municipal Pitesti a fost prezenta la Cupa Romaniei, desfasurata saptamana trecuta la Izvorani. Au fost prezenți 100 de sportivi de la cluburile de profil din Romania, printre acestea numarandu-se CSM Pitești, Steaua, Dinamo, CSM Baia Mare si CSM Sibiu. 11 medalii…

- Ambasadorul Rusiei in Belarus, Dmitri Mezențev, a declarat pe postul RBK ca Moscova nu intenționeaza sa creeze o armata comuna cu Belarus. Potrivit diplomatului, in prezent cooperarea cu Minsk in probleme militare este susținuta in cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectiva, aceasta fiind…

- Liderul din Belarus, Alexandr Lukasenko, a fost primit cu bratele deschise de Vladimir Putin la Soci. Amanuntele intalnirii nu au fost dezvaluite presei, dar Lukasenko cauta sprijin politic și economic la Moscova.

- Sezonul sporturilor de iarna este in plina desfașurare, iar sportivii lupta pe arena internaționala pentru rezultate remarcabile. Este cazul și membrilor lotului național de sanie, care se indreapta cu pași mari spre prima lor Olimpiada de iarna.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cancelarul german, Angela Merkel, au discutat despre posibilitatea unei „producții comune de vaccinuri” impotriva coronavirusului, a anunțat Kremlinul. Conform AFP, Rusia face eforturi pentru a-și intensifica capacitațile in domeniul vaccinurilor impotriva coronavirusului.…

