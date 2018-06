Stiri pe aceeasi tema

- "Iata ca a venit momentul MARELUI ANUNT! Doamnelor, domnilor, dragi donatori, prieteni, dusmani(desi nu cred ca avem vreunul :) si, in mod special, dragi mame cu prunci, "CASA CELOR SAPTE MAME" se deschide oficial. Ziua cea mare: sambata. Ora: 9.30 Invitati: toti cei cu gandul curat. Oaspeti de seama,…

- In fiecare an, Muzeul Dunarii de Jos marcheaza Ziua Interntaionala a Dunarii printr-o expozitie de arta, care reuneste plasticieni locali, preocupati de frumusetea acestui fluviu, de legendele si istoria lui. Vineri, 29 iunie, la ora 11.00, la sediul muzeului din strada Progresului nr. 4 are loc vernisajul…

- Savannah Phillips, verișoara prințului George, s-a facut remarcata, dupa ce a fost surprinsa tachinandu-l pe acesta. Fetița a fost observata, inițial, in timp ce a ignorat protocolul regal și i-a pus mana...

- Meghan Markle a cucerit-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Suverana i-a oferit șansa inedita de a calatori alaturi de ea la un eveniment oficial. Printul William si nici soția sa, Kate Middleton, nu au avut inca onoarea si nici permisiunea de a calatori cu trenul regal.

- In noaptea de 19 spre 20 mai satmarenii sunt invitați sa treaca pragul muzeelor din județ. „Noaptea Alba a Muzeelor” ii așteapta cu multe expoziții și activitați. Muzeul de Istorie – B-dul Vasile Lucaciu nr.21 Expozitii: -Expozitia permanenta de Arheologie si Etno-Istorie Expoziție de pictura GEORG…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov va invita luni, 14 mai, de la ora 12, la vernisajul expoziției foto-documentare ṢTEFAN BACIU, la secția de literatura Casa Ṣtefan Baciu din strada Gh. Baiulescu, nr. 9. Expoziția face parte dintr-un program expozițional complex dedicat unor mari valori romanești…

- Proiectul cultural „Muzeul din scoala” - proiect de valorificare a colectiei „Nicolae Fruntes” si a mostenirii culturale comunitare din Sirnea isi continua activitatile de teren. Astfel, pana in 10 mai 2018, initiatorii proiectului vor fi pe teren pentru etapa de cercetare-documentare a mostenirii…

- Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Balcescu” și Școala Gimnaziala de Arte nr. 3 București organizeaza vernisajul expoziției de pictura ”ARHITECTURI URBANE”. Marți, 17 aprilie 2018, ora 17.00 la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Balcescu” (strada…