- Cateva scrisori originale ale scriitorului Emil Cioran, adresate parintilor si prietenilor sai, au fost expuse incepand de luni, in Foaierul Bibliotecii judetene ASTRA din Sibiu, in cadrul unui proiect numit "Romania e acasa". Vizitatorii expozitiei au ocazia sa vada in original si doua dintre legitimatiile…

- AstroFest 2018 va avea loc pe 19 mai. Festivalul de Astronomie și Explorare Spațiala se va desfașura in parcarea din fața Bibliotecii Naționale a Romaniei (Bulevardul Unirii 22), incepand cu 16.00, iar intrarea va fi libera. Pentru echipa S&T, evenimentul AstroFest a devenit o tradiție, fiind dedicat…

- Echipa formata din elevii Mark Megyes, Adrian Toth și Zsolt Ludmaj s-a clasat pe locul II, cu lucrarea „Sisteme de orientare pentru satelit”. Pentru performanța obținuta, cei trei liceeni de clasa a X-a au fost admiși cu nota 10 la Facultatea de Electrotehnica și Electroenergetica din cadrul Universitații…

- Zeci de militari din cadrul Brigazii 9 Mecanizata Marasesti participa astazi la o expozitie de tehnica militara in parcarea mall ului Vivo din Constanta. Vizitatorii au ocazia sa urmareasca exercitii demonstrative pregatite de militari si sa admire tehnica folosita de militari in misiuni. Constantenii,…

- In Sala de festivitati a Colegiului Tehnic „Petru Musat" Suceava a avut loc saptamana trecuta a doua editie a Concursului Scolar Judetean Interdisciplinar de Stiinta si Tehnica „Savanti romani in slujba omenirii", din cadrul proiectului cu acelasi nume, desfasurat in ...

- Plante modificate genetic sa reziste fara apa, aceasta e soluția cu care vin cercetatorii, in contextul in care seceta generata de incalzirea globala a inceput deja sa afecteze culturile agricole de pe intregul glob. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Illinois a constatat ca o simpla modificare…

- In Sala Auditorium de la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati, va avea loc vineri, 23 februarie 2018, ora 15:00, conferinta „Despre comunicare in stiinta”, sustinuta de profesorul Alexandru Mironov, alaturi de astronomul Catalin Beldea, de la revista „Stiinta si Tehnica”.Alexandru…

