Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de sambata a fost una de foc pentru pompierii dambovițeni! Aceștia au fost nevoiți sa intervina stingerea mai multor incendii de vegetație uscata, izbucnite in mai multe localitați din județul Dambovița. Numeroși pompieri au fost mobilizați pentru lichidarea focurilor izbucnite in localitațile…

- Garda de intervenție Blaj intervine, sambata, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in municipiu. Este vorba despre un incendiu de vegetație uscata, pe o suprafața de circa 600 m2. Forțe alocate: o ASAS. Tot sambata, Garda Blaj intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Incendiile de vegetație uscata, in continuare o problema majora pentru pompierii dambovițeni! Aceștia sunt solicitați in fiecare zi pentru stingerea incendiilor de acest gen. Numai in ultimele 48 de ore, in județul Dambovița au fost lichidate 17 astfel de arderi, care au afectat peste 23 de hectare…

- Clujenii continua sa isi curete terenurile cu ajutorul focului, in aceasta perioada cu temperaturi mai ridicate. Pompierii reamintesc ca aceasta operatiune este permisa doar cu aprobarea autoritatilor și amenzile pentru incalcarea legii sunt usturatoare. „Temperaturile sunt ridicate pentru aceasta…

- Un incendiu izbucnit la vegetația uscata s-a extins, marți seara, la conductele de termoficare de pe o strada din Cluj-Napoca.Pompierii intervin, marți seara, pentru stingerea flacarilor care s-au extins de la un incendiu de vegetație uscata la termoizolația de pe conductele de termoficare pe strada…

- In județul Valcea pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, in formeaza Rador Radio Romania.Pompierii militari au intervenit aseara pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit pe teritoriul comunelor Ionești și Scundu, pe o suprafața de peste…

- Pompierii dambovițeni acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui incendiu de gunoi menajer și anvelope, in satul Tetcoiu, din comuna Matasaru. Potrivit ISU Dambovița, flacarile se manifesta la cauciucuri și gunoi menajer, pe o suprafața de aproximativ 50 de metri patrați. Pompierii acționeaza…

- CARAȘ-SEVERIN – Dintre acestea doua produse la un apartament și o casa din Reșița, iar patru au afectat 3,4 hectare de vegetație uscata! In cele 3 zile ale sfarșitului de saptamana 5-7 ianuarie, pompierii militari carașeni au fost chemați sa intervina in gestionarea a 35 de situații de urgența produse…