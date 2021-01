Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare banca din Germania a fost de acord cu plata ca parte a unui acord cu Departamentul de Justitie (DOJ) al SUA, anuntat, vineri, de o curte federala din Brooklyn. Deutsche Bank rezolva, de asemenea, acuzatiile civile aferente, aduse de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC),…

- Procurorii federali au deschis o ancheta pentru crima dupa ce un ofiter al Politiei Capitoliului a murit joi, la o zi dupa asaltul sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului, a relatat vineri CNN, citand un oficial al autoritatilor de aplicare a legii. Agentia de presa Reuters…

- Facebook Inc si Instagram vor prelungi blocarea conturilor presedintelui Statelor Unite in exercitiu, Donald Trump, pentru cel putin urmatoarele doua saptamani pana la incheierea tranzitiei prezidentiale, a anuntat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters. Twitter Inc, Facebook si Snap…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Jucatorii echipelor Boston Celtics si Miami Heat au ingenuncheat in timpul imnului national, chiar inaintea meciului lor din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), miercuri, in semn de protest fata de manifestatia violenta a partizanilor lui Donald Trump la Washington, care a intrerupt…

- Poliția Capitoliului din Statele Unite ale Americii solicita suplimentarea forțelor de ordine și inclusiv ajutor din partea autoritaților federale, relateaza CNN.O sursa dinrandul forțelor de ordine a declarat pentru CNN ca exista mai multe dispozitivesuspecte in afara cladirii Congresului, care a fost…

- O multime de mesaje de la lideri straini, adresate presedintelui ales al SUA, Joe Biden, se afla la Departamentul de Stat, dar administratia Donald Trump il impiedica pe politicianul democrat sa aiba acces la ele, au declarat miercuri pentru CNN surse diplomatice americane apropiate acestui dosar, scrie…

- Douazeci de fosti procurori districtuali republicani l-au acuzat pe presedintele Donald Trump ca reprezinta o amenintare la adresa statului de drept din SUA, dupa ce a politizat Departamentul de Justitie ca nici un alt presedinte american, informeaza Agerpres.