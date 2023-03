Stiri pe aceeasi tema

- Bankman-Fried, in varsta de 31 de ani, si-a prezentat pozitia fata de noul rechizitoriu format din 13 capete de acuzare prin intermediul avocatului sau, Mark Cohen, la o audiere in fata judecatorului de district Lewis Kaplan, la tribunalul federal din Manhattan. Mai devreme, el a pledat nevinovat pentru…

- Propunerea de a limita comunicarile fondatorului bursei de criptomonede FTX inculpat a fost depusa vineri seara, la tribunalul federal din Manhattan, in numele guvernului si al echipei de aparare a lui Bankman-Fried. Pentru acest lucru este nevoie de aprobarea judecatorului districtual american Lewis…

- Pe 1 februarie, judecatorul de district american Lewis Kaplan i-a interzis temporar lui Bankman-Fried sa contacteze angajatii actuali sau fosti ai FTX sau Alameda Research, fondul sau speculativ, dupa ce procurorii si-au exprimat ingrijorarea ca fostul miliardar in varsta de 30 de ani ar putea incerca…

- Charles McGonigal, fost sef al diviziei de contrainformatii din New York a FBI (Biroul Federal de Investigatii), a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute si este acuzat de incalcarea sanctiunilor impotriva Rusiei si spalare de bani, a anuntat luni procuratura federala din districtul newyorkez…

- Procurorii federali americani au confiscat, in ianuarie, active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried. Acestea sunt, in mare parte, sub forma de actiuni Robinhood, potrivit unui dosar al instantei de vineri, scrie News.ro . Bankman-Fried, care a fost acuzat ca…

- Intr-un ordin dat de vineri noaptea tarziu, judecatorul de district american Lewis Kaplan, din Manhattan, a autorizat procurorii federali sa foloseasca site-ul web pentru a nu fi nevoiti sa contacteze victimele individual. FTX ar putea datora bani catre mai mult de 1 milion de persoane, ceea ce face…

- Sam Bankman-Fried a intrat marți intr-un tribunal federal din Manhattan, a aratat videoclipul Reuters, inainte de o audiere in care se așteapta sa depuna marturie de nevinovat pentru acuzațiile penale ca ar fi inșelat investitorii in schimbul sau de criptomonede FTX, aflat in faliment. Bankman-Fried…

- Bankman-Fried este acuzat ca a folosit ilegal depozitele clientilor FTX pentru a-si sustine fondul speculativ Alameda Research, pentru a cumpara proprietati imobiliare si pentru a face contributii politice de milioane de dolari. El este programat sa apara marti, la ora 14.00. EST (ora 19:00 GMT), in…