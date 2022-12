Sam Bankman-Fried, supranumit ”SBF”, inculpat cu privire la frauda si asociere de raufacatori, a platit cautiunea in valoare de 250 de milioane de dolari si a iesit liber din tribunalul din Manhattan, vineri. WATCH: Sam Bankman-Fried departs courthouse in New York amidst a surging crowd of reporters and photographers — Bloomberg TV (@BloombergTV) SBF a fost extradat miercuri seara din Bahamas, unde se afla la sediul FTX, dupa ce a renuntat sa conteste predarea sa autoritatilor americane. Uriasa cautiune este garantata in parte cu casa in California a parintilor lui Sam-Bankman Fried, unde este…