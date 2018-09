Expoziție personală a unei tinere de 11 ani

Talent uriaș într-un om mic. Așa este caracterizată Alexandra Iustina Elek din municipiul Lupeni, o tânără de 11 ani. La vârsta ei, Alexandra deja a câștigat mai multe premii importante în domeniul artei, iar acum are parte și de o expoziție personală. ”Alexandra are 11 ani şi este elevã în clasa a V-a C la… [citeste mai departe]