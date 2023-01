Salvatorii recuperează cadavre de la locul accidentului aviatic din Nepal Salvatorii inca cauta și recupereaza cadavre de la locul accidentului tragic aviatic din Nepal, din acest weekend. Salvatorii s-au luptat luni (16 ianuarie) cu vremea innorata și vizibilitatea slaba, in timp ce au strabatut un defileu al unui rau pentru a gasi pasageri care nu sunt inca contabilizați, la mai bine de 24 de ore dupa o prabușire, in cazul celui mai grav accident de avion din Nepal, din ultimii 30 de ani. Alte doua cadavre au fost recuperate luni, ducand numarul morților la 70, a declarat Navin Acharya, un oficial de la centrul de coordonare al salvarilor, de pe aeroportul din Kathmandu.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

