Inceput de zi cu emoții pentru locatarii unui bloc din București, dupa ce intr-un apartament a izbucnit un incendiu. Zeci de oameni au fost evacuați, doua persoane au fost transportate la spital. Pompierii au intrat in alerta, dupa ce au fost anunțați, sambata dimineața, despre producerea unui incendiu, intr-un apartament de la ultimul etaj al […]