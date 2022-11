Salvați de centură. Doi tineri din Galați s-au rostogolit cu mașina, după o depășire periculoasă. Mașina, daună totală Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs, vineri dimineața pe DN 25, in județul Galați. Din primele date, șoferul unei mașini a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat intr-o stație de autobuz, apoi s-a rasturnat. Potrivit IPJ Galați, la data de 04 noiembrie 2022, in jurul orei 07:22, pe DN25, in interiorul localitații Liești, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați, care au ajuns la fața locului, au stabilit faptul ca un tanar de 21 ani din comuna Liești, județul Galați, in timp ce conducea un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

