Salvat din asediul de la Mariupol

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a adoptat un cațeluș din Mariupol. Ministrul a postat pe Instagram un clip cu micuțul patruped și a precizat este vorba despre un pui adus pe lume de cainele unor localnici dați disparuți. Cațelușul a primit numele Marik, denumirea colocviala a orașului Mariupol. „Razboiul aduce suferința nu doar oamenilor, […]