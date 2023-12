Pompierii Suceveni au reușit o adevarata salvare miraculoasa sambata. Timp de opt ore au sapat neintrerupt, ajungand la o adancime de circa opt metri, reușind sa salveze viața unui barbat care fusese prins sub un mal de piatra și pamant in timp ce sapa o fantana. Salvare miraculoasa la Suceava Un barbat in varsta de 30 de ani, care a fost prins sub un mal de pietre și pamant in timp ce lucra la curațarea unei fantani, a fost salvat sambata in județul Suceava dupa ce echipajele ISU din județ dupa o intervenție ce a durat peste opt ore. Evenimentul s-a petrecut in localitatea Pojorata. Acolo, trei…