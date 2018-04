Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Southwest Airlines care zbura de la New York catre Dallas a trebuit sa aterizeze de urgenta la Philadelphia marti dimineata dupa ce unul dintre motoare s-a defectat, iar bucati din el au lovit geamul avionului, conform unui pasager, scrie CNN. „Am plecat de la aeroportul LaGuardia…

- Un avion al companiei Southwest Airlines a aterizat de urgența pe Aeroportul Internațional din Philadephia, dupa ce motorul stang a explodat in aer. Pilotul a dus aeronava intr-o zona izolata pe pista, unde pasagerii au fost debarcați. Aeronava plecase din New York spre Dallas.…

