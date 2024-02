Salvamontistul clujean decedat în avalanșa de la Bâlea Lac înmormântat astăzi în Cimitirul Central Tragedie fara margini in familia unor clujeni. Un iubitor al muntelui, salvamontist de meserie a decedat in avalanșa de la Balea Lac. Serviciul Salvamont-Salvaspeo Cluj, a anunțat ca persoana decedata este Paul Popescu, fost salvator montan la Cluj, in varsta de 33 de ani. „Pogo” cum ii spuneau prietenii se afla in timpul liber cand s-a produs tragedia. Acesta va fi inmormantat astazi in Cimitirul Central din Cluj-Napoca de la orele 14. Clujeanul a fost purtat de valul de zapada cativa metri la vale, si nu a mai avut nici o sansa. Barbatul a fost gasit de catre colegii lui ingropat in zapada.… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii Salvaspeo Cluj au coborat la o adancime de de 129 de metri in izbucul Izbandiș din Munții Padurea Craiului, una dintre cele mai greu accesibile peșteri inundate din Romania, si au doborat recordul național de scufundare, transmite Bihoreanul.Performanța a fost realizata joi, 15 februarie,…

- Un salvamontist, aflat in timpul liber, a murit ieri dupa ce a fost surprins de o avalanșa in zona Balea Lac. In aceasta dimineața, Serviciul Salvamont-Salvaspeo Cluj, a anunțat ca persoana decedata este Paul Popescu, fost salvator montan la Cluj, in varsta de 33 de ani. „Adio, legenda noastra vie!…

- ”Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…

- „Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…

- Salvamont Brasov a transmis un mesaj de avertizare pentru turistii aflati in zona Valea Sambetei din Fagaras: S-au format mai multe zone cu gheata, iar inaintarea pe poteca turistica poate fi ingreunata. Salvamontistii Brasoveni atrag atentia turistilor care aleg traseul Valea Sambetei din Muntii Fagaras…

- Președintele a fost primul care a facut anunțul. Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul pozitiv se datoreaza implicarii tuturor instituțiilor statului, in special a Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Afacerilor Externe. Liderul țarii a punctat, de asemenea, ca obiectivul prioritar al Romaniei…

- „Decizia privind intrarea in Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime incepand cu luna martie 2024 este un prim pas important pe care l-am facut astazi. Acest rezultat pozitiv de etapa se datoreaza implicarii active a tuturor instituțiilor cu atribuții in materie, mai ales Ministerul Afacerilor…

- Nivelul de risc de avalanșa a atins gradul 3 din 5 la altitudini de peste 1.800 de metri in masivul Fagaraș, conform anunțului facut duminica de catre Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu. „Avand in vedere aceasta situatie, am luat decizia de a declara momentan inchise traseele aflate peste aceasta…