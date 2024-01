Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public Județean Salvamont Bistrița-Nasaud a primit o super-mașina de tren, dotata pentru activitațile de salvare montana, inclusiv cu remorca pentru cainii de cautare-salvare. Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a predate serviciilor…

- CARAȘ-SEVERIN – Autospeciala de intervenție in teren motan este destinata urgentelor și intervențiilor medicale, fiind dotata cu truse de prim-ajutor, defibrilator, aspirator, targa UT, stații de comunicare și chiar remorca pentru cainii de cautare-salvare! Jeep-ul Wrangler a fost deja adus in județ,…

- Doua autospeciale destinate intervențiilor in situații de urgența au intrat in dotarea Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea, serviciu aflat in subordinea Consiliului Județean Vrancea. Printr-un proiect implementat de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta și Inspectoratul General pentru…

- Salvamont Brasov a fost dotat cu doua autospeciale noi destinate interventiilor in zone greu accesibile. Noi echipamente au intrat, vineri, in dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, printre acestea fiind ambulante pentru transportul pacientilor cu risc biologic si perne de salvare…

- Secretarul de stat Raed Arafat a dispus inlocuirea din funcție a șefului Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova, Razvan Șandru, și trimiterea unei echipe de control care sa verifice activitatea de prevenire de la niveul ISU Prahova, ca urmare a incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, potrivit…

- Șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova a fost schimbat din funcție, dupa tragedia din Tohani, transmite Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU). O echipa de control, condusa de adjunctul pentru prevenire al inspectorului general al IG

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a solicitat ISU Prahova prezentarea unui raport preliminar referitor la controalele efectuate la Ferma Dacilor, unde marti a izbucnit un incendiu, soldat, pana la acest moment, cu sase morti, doi raniti si doi disparuti. ‘In urma tragicului eveniment…

- Peste 500 de persoane varstnice, parte dintre acestea cu diferite dizabilitați, iși pierd viața sau sunt ranite, in fiecare an, in urma incendiilor. Pornind de la aceasta realitate ingrijoratoare, E.ON Romania, Delgaz Grid, impreuna cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și Departamentul…