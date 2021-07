Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anunțat ca Guvernul pregatește o serie de masuri pentru a incerca sa dea un imbold campaniei de vaccinare anti-Covid, care inainteaza cu dificultate.„Am discutat in ședința Coaliției. Trebuie sa venim cu masuri pe modelul celorlalte state pentru a incuraja campania de vaccinare. Valul 4…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat ca au avut loc discuții in Coaliția de Guvernare despre un mod de stimula vaccinarea.Principalele declarații ale vicepremierului Dan Barna: Am discutat chiar in ședința coaliției din aceasta saptamana. Au fost prezentate mai multe variante, pe unele dintre ele premierul…

- La mall, dar cu dovada vaccinarii! Este propunerea vicepremierului Dan Barna, varianta condiționarii accesului la servicii neesențiale fiind una din masurile luate in calcul de Guvern pentru a accelera imunizarea populației. Coaliția de guvernare discuta deja despre acesta masura de stimulare a vaccinarii…

- Accesul la mall, in weekend, ar putea fi permis doar romanilor vaccinați, a anunțat vineri vicepremierul Dan Barna. Masura este luata in calcul de Guvern pentru a stimula imunizarea populației. „Am discutat chiar in ședința de coaliție acest subiect. Sunt doua tipuri de masuri: de incurajare a vaccinarii,…

- Ideea renunțarii la adresa trecuta in documentele de identitate a fost deja prezentata in Coaliția de Guvernare și ar putea fi aplicata din august, odata cu introducerea noului tip de documente. Ideea este susținuta de vicepremierul Dan Barna (USR – PLUS). „Propunem sa rupem aceasta legatura, care mai…

- Andrei Caramitru despre eliminarea adresei din buletin: „Banii care se duc acolo, in pesedistan, sunt furați prin TelDrumuri” Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, a laudat proiectul referitor la eliminarea adresei din buletin pentru ca oamenii sa poata vota unde locuiesc de…

- Sfarșitul de saptamana a venit cu temperaturi scazute, dar și ploi in mare parte din țara. In București au fost sambata scurte reprize de ploaie torențiala, iar in unele zone a cazut grindina. Langa Capitala, in localitatea Chiajna, a fost o ploaie care amintește de precipitațiile de vara, pentru ca…

- ”Comisia Europeana a apreciat unele componente (din proiectul prezentat de Romania al PNRR - n.red.): partea de educatie, partea de infrastructura de sanatate, partea de feroviar, partea de impaduriri. Sunt miliarde importante acolo si in ceea ce inseamna partea de impaduriri si in ce inseamna partea…