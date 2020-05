Stiri pe aceeasi tema

- STIMAȚI CETAȚENI Incercarea prin care trecem ne afecteaza pe toti si putem ieși cu bine doar daca respectam regulile și daca vom acționa in continuare, impreuna. Ne apropiem de 1 Mai, care pe langa Ziua Internationala a Muncii era pana acum si o zi marcata prin iesiri la iarba verde, gratare si petreceri.…

- Inregistrarea documentelor adresate instituțiilor publice se poate face online In contextul epidemiei de COVID-19, in sprijinul cetațenilor și al instituțiilor publice, Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in parteneriat cu Aurachain, Asociația pentru Tehnologii Avansate,…

- In contextul epidemiei de COVID-19, in sprijinul cetațenilor și al instituțiilor publice, Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in parteneriat cu Aurachain, Asociația pentru Tehnologii Avansate, Bithat și Telekom lanseaza platforma digitala https://aici.gov.ro/home. Aceasta…

- Avand in vedere actuala stare de fapt generata de instituirea starii de urgența in țara noastra, precum și suspendarea oricaror activitați culturale care se desfașurau in instituție, Casa de Cultura Bascov inițiaza, incepand cu saptamana viitoare, un proiect cultural online intitulat „Doina Bascovului,…

- In comuna Clinceni erau in evidența vineri, 27 martie, 155 persoane izolate la domiciliu, care au ințeles cat de important este in aceasta perioada sa stai in casa. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 494 ”Facem APEL la dumneavostra sa ne scrieți pe adresa de email a Primariei ([email protected])…

- Se spune ca in timpul bombardamentelor germane, muzeul din Londra a ales sa prezinte publicului cate un exponat de valoare in incercarea de a cultiva sentimentul de unitate nationala intr-o perioada istorica dificila. Pastrand proportiile, in timp ce lumea intreaga este dominata de pandemia cu coronavirus,…

- Asociația „Prin Banat”, o organizație neguvernamentala care are ca obiectiv promovarea valorilor locale și incurajarea turismului local in regiunea Banatului istoric, deruleaza un program intitulat „Heritage of Timișoara” (Patrimoniul Timișoarei), prin care se dorește punerea in valoare a patrimoniului…

- SASCA MONTANA – Sambata, 29 februarie 2020, cei de la Asociatia Acasa in Banat isi unesc fortele pentru a repara si repune in functiune moara de apa de lemn din Sasca Montana! „Vom repara cladirea, reconstrui puntea, decolmata canalul de apa si vom ecologiza raul in zona morii. Asa ca va fi nevoie de…