Saltul peste micul dejun nu ajută la slăbit şi poate crea probleme de sănătate Multi oameni sar adesea peste micul dejun, fie din lipsa de timp, fie din dorinta de a slabi. Insa renunțarea la micul dejun nu va avea ca efect pierderea in greutate. Mai mult, este un obicei care poate provoca si probleme de sanatate.Nu este deloc indicat sa renuntam la micul dejun, care este o masa esentiala a zilei. Iata cateva motive importante pentru a lua micul dejun. Te poate ajuta sa slabesti Contrar parerii multor persoane neavizate, renunțarea la micul dejun nu ajuta la slabit, dimpotriva. Poți slabi mai eficient doar daca mananci dimineața. Un studiu realizat de cercetatorii de la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

