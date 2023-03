Salonul Caravan, Motorhome & Adventure 2023 – o sugestie de weekend

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis o atenționare de cod galben de vant pentru Constanța, incepand de sambata, de la ora 08:00 pana duminica la ora 20:00, conform unei postari pe pagina de Facebook a Primariei Constanța. Vantul va prezenta intensificari cu viteze de peste 55-65 km/h, conform…

- In acest sfarsit de saptamana 10 12.02.2023 , la nivel national, pompierii salvatori au gestionat 4.089 interventii in situatii de urgenta. Potrivit IGSU, astfel, in perioada de referinta, echipajele operative au intervenit pentru stingerea a 275 incendii, precum si in alte 439 interventii in sprijinul…

- Au salvat in acest weekend, peste 150 de copii, femei și barbați care se aflau in dificultate in zonele montane din țara și care, datorita lor, au ajuns in siguranța acasa. Daca ii vei intreba despre greutatea meseriei lor, iți vor raspunde, fara ezitare, ca iubesc ceea ce fac și ca vor fi mereu…

- Salvamont Poiana Brașov se așteapta la o creștere a numarului de persoane care vor solicita ajutorul in acest weekend și transmit o serie de recomandari celor care se aventureaza in afara partiilor.

- GSP.ro va ține la curent cu evoluțiile și rezultatele din acest weekend ale romanilor de peste hotare. 6 romani s-au infruntat in Genoa - Pisa Genoa - Pisa, „duelul romanilor” din Serie B, s-a incheiat la egalitate, 0-0. La gazde, Radu Dragușin a fost integralist, George Pușcaș titular și schimbat…

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a majorat in acest weekend pretul benzinei cu 5 bani/l, dupa cele 4 scumpiri repetate la carburanti efectuate saptamana trecuta. Si concurenta a crescut preturile, in special la motorina, aliniindu-le la cele rezultate in urma miscarilor efectuate…

- 4.026 interventii in situatii de urgenta 136 de incendiiIn acest sfarsit de saptamana 13 15.01.2023 , la nivel national, pompierii militari au gestionat 4.026 interventii in situatii de urgenta. Echipajele operative au intervenit pentru stingerea a 136 incendii, precum si in alte 428 interventii in…

- Inceputul de an aduce și noi oferte in magazinele Lidl Romania. Daca ai ramas fara mezeluri, fructe sau bauturi recoritoare, ia in calcul produsele la cel mai mic preț care apar sambata in magazinele Lidl Romania. Așa ca, hai sa vedem care este oferta din acest weekend din magazinele Lidl Romania. Lidl…