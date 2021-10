Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Auto București & Accesorii 2021, cel mai important eveniment auto al anului, va avea loc la Romexpo in Pavilionul B2, cat și in zona exterioara adiacenta pe o suprafața totala de peste 25.000 mp.

- ​Italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a câstigat duminica Marele Premiu al statului San Marino la MotoGP, pe Misano World Circuit Marco Simoncelli (4,064 km), rezistând francezului Fabio Quartararo (Yamaha) care ramâne însa lider în clasamentul general dupa 14 din cele…

- Ce preferințe au romanii in materie de mașini. Topul inmatricularilor din Romania in primele 8 luni din 2021 Ce preferințe au romanii in materie de mașini. Topul inmatricularilor din Romania in primele 8 luni din 2021 In primele opt luni din 2021 nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania…

- Fotografiile din anunturile de licitatie sunt informative si orientative, neputand asigura o imagine detaliata a bunului supus valorificarii din toate unghiurile. Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ANABI organizeaza la data de 06 octombrie 2021 intre orele 9.30 15.00 prima…

- Nu foarte multecompanii de transport din Romania reușesc sa furnizeze servicii detransport sigure și de foarte bunacalitate. TRANSCAR SRL este una dintre companiile de acest gen. Toateautocarele și microbuzele din dotarea acestei companii sunt foartemoderne, sigure și foarte bine utilate.Putemspune…

- Biden vrea ca, in 2030, jumatate dintre masinile vandute in Statele Unite sa nu aiba emisii, adica sa fie electrice, hibride, reincarcabile sau cu hidrogen, potrivit unui document prezentat public de catre Casa Alba. Seful statului american urmeaza sa semneze un decret in acest sens joi. El vrea ”sa…

- Aproape 30.000 de vehicule au fost inmatriculate in Romania, in prima jumatate a lunii iulie, din care 20.461 de unitati incadrate in categoria ”second hand”, releva datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), publicate recent, informeaza AGERPRES . Conform…

