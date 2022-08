Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Salman Rushdie, autorul ale carui scrieri au dus la amenințari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost atacat, vineri, in timp ce se pregatea sa țina o conferința in vestul New York-ului. UPDATE Salman Rushdie a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si…

- Petrecem din ce in ce mai mult timp pe telefoane. Potrivit datelor publicate de o firma de analiza, utilizatorii petrec intre patru și cinci ore pe zi folosind aplicațiile mobile. Pandemia de COVID a determinat creșterea gradului de utilizarea a aplicațiilor in toate categoriile, pe masura ce utilizatorii…

- Comisia Europeana a aprobat comercializarea vaccinului Imvanex ca protecție impotriva variolei maimuței, așa cum a recomandat saptamana trecuta Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA). Aprobarea pentru compania daneza Bavarian Nordic, care produce vaccinul, vine la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala…

- Joe Biden a semnat sambata cea mai drastica lege privind armele de foc din ultimele decenii, un compromis bipartizan care parea de neimaginat pana la o serie recenta de atacuri in masa. „Vor fi salvate vieți”, a spus președintele american. Legislația va inaspri verificarile de fond pentru cei mai tineri…

- Statele Unite intentioneaza sa implementeze o serie de initiative pentru a creste productia de alimente si ingrasaminte. Acest lucru a fost declarat miercuri de presedintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden, vorbind la Summit-ul Americilor de la Los Angeles (California). In special, Statele Unite…

- Joe Biden a alinat durerea la Uvalde, un oras texan traumatizat de un atac armat intr-o scoala primara, marti, soldat cu moartea a 19 copii si doi profesori, dar nu poate promite mare lucru in privinta reglementarii armelor de foc, relateaza AFP. "Faceti ceva!", i-au cerut mai multe persoane, la iesirea…