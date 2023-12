Printre copii, cu sacul plin de cadouri, așa iși va petrece un tanar din Saliștea, sarbatorile de iarna. Claudiu Petruț este un tanar originar din Cugir care s-a mutat de mai mulți ani in Saliștea. Spre finalul lunii noiembrie, acesta se transforma in Moș Craciun pentru copiii din localitate și imparte tuturor daruri. Trece pe […] The post Salișteanul Claudiu Petruț a strans peste 10.000 de lei și va duce cadouri de Craciun la peste 200 de copii din comuna first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir .