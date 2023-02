Sălile de jocuri de noroc, eliminate din apropierea școlilor Salile de jocuri de noroc nu au ce cauta in apropierea școlilor, spune senatoarea PNL Alina Gorghiu, care anunța o modificare a legii privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. „Salile de jocuri de noroc nu au ce sa caute in apropierea scolilor, gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii sau a parcurilor. Mai bine prevenim […] The post Salile de jocuri de noroc, eliminate din apropierea școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu afirma luni, pe Facebook, ca salile de jocuri de noroc nu au ce sa caute in apropierea scolilor, gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii sau a parcurilor, precizand ca a semnat o propunere legislativa buna care spera sa fie adoptata in

- Salile de jocuri de noroc nu au ce sa caute in apropierea școlilor, gradinițelor, locurilor de joaca pentru copii sau a parcurilor, afirma vicepreședintele PNL Alina Gorghiu, care a semnat o propunere legislativa: „Pasivitatea nu este soluția”.

- Salile de jocuri de noroc nu au ce sa caute in apropierea școlilor, gradinițelor, locurilor de joaca pentru copii sau a parcurilor, afirma vicepreședintele PNL Alina Gorghiu, care a semnat o propunere legislativa: „Pasivitatea nu este soluția”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nicușor Dan a declarat ca, dupa 2 ani de eforturi susținute, a reușit sa stinga toate datoriile curente ale Primariei Municipiului București, in condițiile in care a preluat instituția intr-o situație de faliment. „La finele anului trecut am stins datoriile curente ale Capitalei. Am inceput acest an…

- Anul Nou este marcat de romani cu colinde, obiceiuri dar și datini și superstiții. In Moldova se colinda cu usrul, in Muntenia cu capra, iar in Bucovina, colindatorii poarta maști. Printre superstiții, se numara cele legate de purtarea unei haine noi, bani in buzunar și anumite produse pe masa de sarbatoare.…

- O racheta a fost descoperita, luni, intr-o livada, din apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, foarte aproape de granița cu Ucraina și Romania, relateaza deschide.md. Racheta a cazut in apropierea orasului Briceni, din nordul tarii, dupa valul intensiv de bombardamente rusesti care…

- O racheta a fost descoperita, luni, intr-o livada, din apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, relateaza deschide.md. Racheta a cazut in apropierea orasului Briceni, din nordul tarii, dupa valul intensiv de bombardamente rusesti care a vizat luni teritoriul Ucrainei. Obiectul exploziv…

- Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis, transmite Administratia Prezidentiala. Prin urmare, legea promulgata de Iohannis vizeaza introducerea…