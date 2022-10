Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu are parte de momente la extrema. Acesta trece printr-un divorț dificil alaturi de fosta soție, dar iși prezinta actuala partenera. Barbatul se iubește acum cu o doamna de 44 de ani care a reușit sa ii fure inima chiar și intr-o perioada grea. Celebrul pilot le-a dezvaluit fanilor ca urmeaza…

- Ryan Grantham, un tanar actor care a cunoscut faima in urma cunoscutului serial pentru adolescenți „Riverdale”, a fost condamnat la inchisoare pe viața, dupa ce a recunoscut ca și-a omorat mama.

- Celebrul chef Catalin Scarlatescu a avut parte de o urare de nunta venita tocmai din Maramureș. Aceasta a fost facuta in emisiunea „Chefi la cuțite”, difuzata de Antena 1, iar urarile au fost facute de doi baisprieni, tata și fiu. Sabin Bumb și fiul sau Florin, 53, respectiv 28 de ani, au venit din…

- Ieri a fost sarbatoare mare in familia lui Tzanca Uraganu. Celebrul manelist și iubita lui, Marymar, au fost nași de botez pentru o fetița. Artistul a postat mai multe imagini de la eveniment pe rețelele de socializare. Cantarețul, dedicații fara numar pentru femeia care i-a cucerit inima.

- Andra Ghinea iubește din nou! Fosta iubita a lui Lino Golden și-a gasit liniștea in brațele noului iubit. Nu va mai ținem mult in suspans și va dezvaluim cine este celebrul vlogger cu care tanara se iubește. Fosta iubita a aparut la ziua de naștere a Alexiei Eram in cele mai tandre ipostaze și a fost…

- Dani Iglesias (27 de ani), mijlocașul transferat luna trecuta de Dinamo, a nimerit in spirala nesfarșita a problemelor din Ștefan cel Mare. Macar in plan personal, ibericul e mult mai liniștit, el traind o frumoasa poveste de dragoste cu Ainara Budino, cea care ii este soție incepand din aceasta vara.…