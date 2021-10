Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) si Ministerul Educatiei vor sustine solicitarea sindicatelor din invatamantul preuniversitar si universitar privind aplicarea de la 1 ianuarie a celor doua majorari salariale pentru aceste categorii, de cate 8% fiecare, care au ramas restante in urma…

- Guvernul nu se grabește sa puna in aplicare legea consumatorilor vulnerabili. Cu toate ca legea ar trebui sa intre in vigoare de la 1 noiembrie, normele metodologice nu au fost inca publicate, in condițiile in care este vorba de un volum excesiv de birocrație.Legea prin care milioane de romani ar putea…

- Procentul de majorare a salariului minim in anul 2021 va fi prezentat de Guvern saptamana viitoare Salariul minim • Procentul de majorare a salariului minim in anul 2021 va fi prezentat de Guvern saptamana viitoare Guvernul va prezenta saptamana viitoare proiectia proprie privind majorarea salariului…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca a stabilit marti, 7 septembrie, cu partenerii sociali, in cadrul Consiliului National Tripartit, ca la finele lunii octombrie sa fie avansata o varianta agreata a salariului minim. „Cu totii suntem de acord ca nivelul salariului minim…

