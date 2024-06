Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri Bogdan…

- Instanta a acordat, joi, un nou termen de judecata in dosarul lui Vlad Pascu, soferul drogat care anul trecut a accidentat mortal doi tineri in localitatea 2 Mai, inculpatul anuntand ca va fi prezent si la urmatoarea infatisare.

- Un nou termen de judecata a fost programat astazi 23 mai 2024, in dosarul 2 Mai, la Judecatoria Mangalia, in care va fi adus fizic Vlad Pascu.La sediul Judecatoriei s a prezentat Judecatoarea Ancuta Ioana Popoviciu, dar aceasta nu a dorit sa stea de vorba cu presa. ...

- Judecatoarea Ancuta Popoviciu a fost recuzata inainte de ultimul termen al procesului in care este judecat Vlad Pascu, adolescentul drogat care a omorat doi tineri in accidentul de la 2 Mai de anul trecut, de caz urmand sa se ocupe de acum magistrata Carmen Claudia Berevoescu, președinta Judecatoriei…

- „Nu o sa scot nici macar un cuvant. Nu vreau sa mai zambesc, ca in urma zambetelor mele au ieșit așa. Faptul ca ți-am dat un interviu a dus la un dezastru și pentru copilul meu și pentru tine și pentru mine. Eu nu aș vrea sa mai comentez, ca de fiecare data cand am comentat au ieșit alte discuții”,…

- Tatal victimei spune ca este vorba despre vanzatoarea care l-a vazut pe Pascu cu puțin timp inainte de accident și care a declarat ca acesta se afla sub influența drogurilor.Ștefan Dragomir lasa de ințeles ca tacerea femeii a fost cumparata cu bani de catre apropiații lui Vlad Pascu.De asemenea, conducerea…

- Curtea de Apel Constanța hotaraște marți, 2 aprilie 2024, daca Vlad Matei Pascu va fi judecat in continuare la Mangalia, de judecatoarea cercetata disciplinar de Inspecția Judiciara, sau daca stramuta cazul.