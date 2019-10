Stiri pe aceeasi tema

- Blocul Național Sindical a cerut, in cadrul unei ședințe a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, ca salariul minim pe economie sa fie majorat de la 1 ianuarie 2020 la 2495 de lei brut, peste propunerea Guvernului PSD de 2.262 de lei brut, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Potrivit…

- Reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social Foto: Atena Teognoste Organizatiile sindicale cer ca în loc de doua niveluri de salariu minim sa existe patru, pentru muncitori necalificati, calificati, cu studii medii si cu studii superioare - a declarat presedintele Confederatiei…

- "Am decis ca salariul minim brut garantat in plata sa creasca de la 2.080 de lei la 2.262 de lei, si cu o singura exceptie, pentru cei care lucreaza in domeniu unde e nevoie de studii superioare si minim un an vechime sa creasca de la 2.350 la 2.620. Dar modificarea nu este aparuta peste noapte,…