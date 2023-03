Blocul National Sindical anunta, luni, ca a transmis o informare catre Comisia Europeana referitoare la politicile inegale luate de statul roman in domeniul veniturilor, al fiscalitatii si al asistentei sociale. ”Tara noastra investeste in continuarea extrem de putin si fara tinte in viitorul fortei de munca, indiferent ca ne referim la viitorul pe termen scurt si mediu al fortei de munca actuale sau ne referim la forta de munca viitoare care acum se afla la finalul ciclului de invatare sau se afla inca in sistemul de Educatie”, au transmis, luni, sindicalistii, intr-un comunicat de presa.Sindicaliștii…