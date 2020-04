Salariile asistentelor, dublate în timpul epidemiei de coronavirus, în SUA. La ce sumă fabuloasă au ajuns Salariile asistentelor s-au dublat intimpul pandemiei de coronavirus in SUA, intr-unele din stateleamericane cele mai afectate. Deficitul de personal este suplimentatcu angajari din afara iar criza se vede și din ofertele tot maiatractive. Daca inainte de explozia COVID - 19 o asistentamedicala caștiga 1.700 de dolari pe saptamana, salariul poateajunge la acest moment și la 3.000 USD.Salariul mediu saptamanal pentru joburile de asistent medical a urcat la peste 3.000 de dolari (in jur de 2.760 de euro) in martie, potrivit cifrelor de pe site-ul NurseFly, un site care prezinta locuri de munca vacante… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

