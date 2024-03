Stiri pe aceeasi tema

- Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) va avea inca 25 de angajați, conform unui proiect de OUG al Ministerului Finanțelor. Ca sa poata inființa aceste noi posturi, Guvernul se va folosi de o prevedere din Legea noilor taxe și introducerii altora noi (L296/2023) care spune ca „se poate…

- Reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) vorbesc vineri, in cadrul unei conferinte, despre impactul asupra antreprenorilor la o luna de la aplicarea masurilor fiscale.

- Un nou regim fiscal va impacta atat persoanele fizice, prin eliminarea unor facilitați, cat și companiile, prin impunerea unor taxe suplimentare asupra cifrei de afaceri sau impunerea unor restricții privind deținerile in cazul microintreprinderilor.Schimbarile referitoare la impozitele platite de companiiCompaniile…

- Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Avocaților din Baroul București in legatura cu organizarea unui protest impotriva masurilor fiscale in perioada 23-28 ianuarie 2024, la sediul baroului, etajul VI, Sala de Festivitați „Avocat Flavius Teodosiu”. Citește și: Revelion 2024 in Piața Primariei…

- Sindicatele din Finanțe, Vama și ANAF anunța acțiuni de amploare impotriva deciziei Guvernului: Ce decizie ii revolta si cand vor avea loc protestele Sindicatele din Finanțe, Vama și ANAF anunța acțiuni de amploare impotriva deciziei Guvernului: Ce decizie ii revolta si cand vor avea loc protestele…

- Și am sa dau citirii un mesaj al unei bunici, un mesaj pe care l-am parcurs cu lacrimile dumneaei in ochi: " Am 73 de ani și am muncit 24 de ani. Am fost pensionata medical cu gradul doi și am un venit lunar de 1.624 de lei. Mi-am pierdut unul dintre copii in urma unui accident de mașina și am ieșit…

- ​Din cauza masurilor fiscale anunțate, mai ales cele legate de diminuarea valorii tichetelor din programele Rabla și Rabla Plus, piața mașinilor noi se va prabuși de la 145.000 de unitați in acest an, la maxim 80.000 de mașini in 2024, estimeaza ACAROM (Asociația Constructorilor Auto din Romania).

