- FOTO| Centru expozițional cu aspect tradițional romanesc la Teiuș: A fost semnat contractul de proiectare și execuție al proiectului Orașul Teiuș va avea in curand un centru expozițional cu aspect tradițional romanesc pentru expunerea publica a unei colecții de exponate etnografice locale. Luni, 9 august,…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, ameninta ca va depune plangere penala impotriva premierului Citu, in cazul in care banii nu vor fi alocati transparent la rectificarea bugetara si vor fi utilizati pentru batalia din interiorul PNL.

- CARAS-SEVERIN – Spune Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean, care a constatat ca „in majoritatea cazurilor, lucrarile au fost intarziate nefiresc de mult“! Subiectul consumarii banilor pe PNDL 2, pus pe tapet zilele trecute, a fost preluat si de presedintele CJ, Romeo Dunca: „Din pacate bani,…

- Complexul Sportiv Multifuncțional propus in Nasaud inca din 2013 a ajuns in sfarșit la faza de licitație. „Știm ca lucrurile se mișca mai incet decat ne-ar placea, dar un lucru este cert: atat conducerea cat și intreaga echipa a Primariei Nasaud iși da toata silința…”, au transmis reprezentanții Primariei…

- “Alianta care ar trebui sa lucreze in interesul iesenilor isi urmareste doar propriile interese. Liderii liberali au mari probleme de imagine, cu dosare de coruptie in lucru, iar liderii USR nu stiu cum sa mai faca sa puna piedici proiectelor depuse de liberalii de la Primarie si Consiliul Judetean…

- Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comuneu Limanu, de care aparține și Vama Veche, ii transmite lui Florin Cițu sa nu vina in Vama, așa cum a promis. El se plange de alocarile bugetare pentru dezvoltarea zonei. Daniel Gheorghe Georgescu face parte din PSD (mai multe aici). De cealalta parte, premierul…

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, de la ora 13. Șeful statul va vorbi despre stadiul in care se afla Planul Național de Redresare și Reziliența. Libertatea va transmite, in direct, in format live text declarațiile președintelui. Palatul Victoria a anunțat,…