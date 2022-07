Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU, de vijelii si averse torentiale, pentru judetul Neamt. Aceasta este valabila in intervalul 6 iulie, ora 12:00-7 iulie, ora 12:00. “In jumatatea de nord a Moldovei, local in Transilvania, Muntenia și nord-estul Olteniei vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca joi vor fi averse torențiale și vijelii in 19 județe din sud-estul și centrul țarii. ANM a emis avertizare de tipul Cod galben de instabilitate atmosferica, in intervalul 30 iunie, intre orele 14.00 – 21.00. Sunt vizate zone din cea mai mare parte…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila pe tot parcursul zilei in mai multe judete din tara. In Bucuresti, temperatura maxima ajunge la 29 de grade, insa in a doua parte a zilei vor fi averse si descarcari electrice.Incepand…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o atenționare meteorologica de tip cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabilapana sambata dimineața.In intervalul menționat, in Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și local in Dobrogea și Banat vor fi perioade cu ...

- Mai multe localitați din județul Teleorman sunt sub cod roșu de vijelii, duminica seara, avertizeaza meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica pentru județul Suceava valabil pentru zona estica de sambata 28 mai ora 12.00 pana luni, 30 mai, ora 10.00 și inca unul valabil pentru tot județul de duminica, 29 mai ora 12.00 pana luni, 30 mai ora 10.00. In intervalul…

- ANM a emis Cod Galben de furtuni pentru sase judete din sud estul tarii printre care se numara si Constanta, valabil pana diseara. Vor fi semnalate descarcari electrice, vant, vijelii, ploi torentiale si, in unele zone, grindina.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod Galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o atenționare meteorologica de tip cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in intervalul 21 mai, ora 15.00 - 21 mai, ora 22.00.In intervalul menționat, in nordul și nord-estul țarii vor fi perioade cu instabilitate…