O platforma care pune la dispozitia micilor producatori locali spatiu online in care acestia sa isi prezinte gratuit oferta, pentru a facilita accesul consumatorilor, a fost creata, recent, de o fundatie din Salaj, in cadrul unei initiative cetatenesti de incurajare a consumului de produse locale. Initiativa apartine Fundatiei pentru Educatie si Dezvoltare Locala "Agapis", platforma fiind realizata in parteneriat cu mai multe organizatii, voluntari si companii din judet. "'BUN din Salaj' este o platforma care pune la dispozitia micilor producatori locali spatiu online in care acestia sa…