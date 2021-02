Stiri pe aceeasi tema

- O moderna sala de sport școlara va fi ridicata la Lugoj, din fonduri europene. Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest si Primaria Municipiului Lugoj au semnat contractul de finantare... The post O sala de sport moderna va fi construita, cu fonduri europene, intr-o localitate din Timis appeared…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri in valoare de peste 10 milioane de lei, pe parcursul saptaminii precedente. Este vorba despre bunuri de provenienta ilicita care au fost indisponibilizate in cadrul a patru cauze penale, pornite pe fapte de delapidare,…

- Beneficiarii sunt pensionarii cu varste de peste 75 de ani, cu venituri la nivelul indemnizatiei sociale, și persoanele fara adapost sau evacuate In județele (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) din regiunea de Vest, 16.700 de beneficiari ai programului au primit, pana in prezent, lunar, tichete…

- RESITA – Colegiul resitean a beneficiat de un proiect amplu de reabilitare energetica, de reabilitare si consolidare! Miercuri au fost finalizate si receptionate lucrarile de reabilitare energetica a Colegiului Național „Traian Lalescu“ din Reșița, vestea cea buna fiind transmisa de Agentia pentru Dezvoltare…

- Un barbat de 43 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident pe raza localitatii Pietroasa Mare. Accidentul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi. IPJ Timis a anuntat ca barbatul, de loc din Pietroasa Mare, a condus un autoturism din directia Lugoj iar la intrarea in localitate…

- Cinci porci mistreti au fost gasiti morti pe un fond de vanatare din zona Lugoj. Subprefectul judetului Timis, Mircea Bacala a convocat o sedinta a Comitetului Local de Combatere a Bolilor in care s-a prezentat situatia privind confirmarea Pestei Porcine Africane la mistreti din Fondul de Vanatoare…

- Politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis impreuna cu politistii din Lugoj au inceput supravegherea comercializarii ilegale de obiecte pirotehnice. Actiunile sunt coordonate de Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului…

- Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale (ARBI) din cadrul CNA anunta ca, pe parcursul saptaminii trecute, a aplicat sechestru in valoare de 4 112 625 lei in doua cauze penale, aflate in gestiunea PCCOCS. Printre bunurile sechestrate sint mijloace de transport, incaperi nelocative, constructii…