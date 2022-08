Sala CinemaPro, fostă Luceafărul, din București reînvie altfel! Spectacol ce va fi acolo Teatrul Elisabeta si-a propus sa readuca in viata culturala bucuresteana monumente istorice importante – cum este cladirea Micului Senat al Romaniei (actualul sediu al teatrului), Gradina Alhambra, cinematograful Capitol si, incepand din aceasta toamna, fostul cinematograf Luceafarul. Sala fostului celebru cinematograf bucureștean Luceafarul- cunoscuta in vremurile mai recente și drept CinemaPro – se afla pe strada Ion Ghica nr. 3. Spatiul va gazdui in special spectacole de teatru, dar si concerte, show-uri de stand-up comedy si proiectii de film. Cu un foaier de 300mp, ecran de proiectie tip… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

