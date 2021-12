Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a V-a ediție a Openului International al Romaniei, turneu organizat de Consiliul Judetean Alba si Federatia Romana de Sah si gazduit de Hotel Transilvania din Alba Iulia, a fost una dominata de la un capat la celalalt de juniorii din loturile nationale ale Romaniei prezenti la turneu, care au…

- Surprize dupa surprize in Openul International al Romaniei la sah de la Alba Iulia: Mihnea Costachi, marele absent al turneului Surprize dupa surprize in Openul International al Romaniei la sah de la Alba Iulia: Mihnea Costachi, marele absent al turneului Desfasurata intr-un context aparte datorita…

- Desfasurata intr-un context aparte datorita pandemiei Covid-19, editia din acest an a Openului International al Romaniei, turneu organizat de Consiliul Judetean Alba si Federatia Romana de Sah si gazduit de Hotel Transilvania din Alba Iulia, este una a surprizelor. Acest lucru a fost vizibil inca din…

- FOTO: Performanța anului in sportul din Alba: Andrei Irimie medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori Albaiulianul Andrei Irimie, de la CS Unirea, a obținut performanța anului in sportul din Alba și una dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului județean. Sportivul…

- Update: „Am luat act de dimineata. Cativa dintre soferii CTP Iasi nu au vrut sa iasa la strada si i-au incitat pe ceilalti, cu toate ca nu a fost anuntata o miscare sindicala intr-un scop. Vreau sa le spun un lucru cat se poate de sincer. Cresterile pe care le-am suportat cu totii la combustibil, la…

- In aceasta dimineata la depoul CTP Iași are loc o forma de protest spontan. Vorbim despre faptul ca sute de soferi CTP nu mai vor sa iasa pe traseu. Aceștia au mai multe cerinte, printre care și creșterea salariului. Sunt peste 150 de șoferi nemultumiti. In statiile CTP Iași, calatorii asteapta degeaba…

- Dosarul lui Dan Barna, aflat inițial la DNA Alba Iulia, a fost CLASAT Dosarul lui Dan Barna, aflat inițial la DNA Alba Iulia, a fost CLASAT Nicio persoana nu are calitatea de suspect sau inculpat, susține DNA, referitor la dosarul privind sesizarile DLAF din mai 2021, in care a fost invocat numele co-presedintelui…

- Dupa medalia de argint in competiția pe echipe și titlul național la individual compus, prin Andreas Toba, CSM Lugoj și-a trecut in palmares inca 5 medalii la Campionatele Naționale de gimnastica artistica pentru seniori. Cele cinci medalii, dintre care 2 de aur și 3 de argint, au fost obținute…