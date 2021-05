Șahistul Garry Kasparov vine la București Garry Kasparov este invitat de onoare la un turneu de șah ce se va desfașura la București și va fi deschis chiar de el. Kasparov va deschide turneul de sah Superbet Chess Classic Romania 2021, prima etapa a circuitului Grand Chess Tour 2021, care va avea loc in perioada 5-14 iunie si va avea premii de 350.000 de euro. Ceremonia oficiala dedicata multiplului campion mondial la șah Garry Kasparov se va desfașura pe 4 iunie, la Face Convention, Piata Presei Libere, de la ora 13.00. Va consta intr-o conferinta de presa, urmata de prima mutare, facuta de Kasparov impreuna cu un invitat special, tragerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Glovo a semnat un acord cu Delivery Hero, care detine Foodpanda, pentru achizitia operatiunilor companiei in din Romania, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Muntenegru si Serbia. Costul tranzacției e 170 de milioane de euro. Tranzactia va permite Delivery Hero sa-si optimizeze amprenta operationala…

- Deputatul USR – PLUS Iulian Bulai crede ca un semnal serios din partea Romaniei ar fi declararea non grata a ambasadorului Belarusului la București. Solicitarea vine in contextul scandalului internațional generat de sechestrarea unui avion civil, ce survola Belarusul, și arestarea jurnalistul Roman…

- Trupa KISS anunța turneul de adio END OF ROAD TOUR, care ajunge și in Romania. Rockerii canta pentru ultima data in fața fanilor romani pe 16 iulie 2022, la Romexpo. Inițial, turneul urma sa se desfașoare pe parcursul anilor 2020 și 2021, dar a fost amanat din cauza pandemiei. Formația americana Kiss a…

- Numarul salariatilor din Capitala a crescut, la sfarșitul lunii februarie, cu 3.055 angajati fata de luna precedenta, atingandu-se un total de 1.037.697 persoane. Chiar daca trendul este de revenire, piața muncii inregistreaza inca un deficit de 10.221 comparativ cu februarie 2020, conform datelor centralizate…

- Deși liderii PNL și USR-PLUS susțin ca se va ajunge la un acord pe tema bugetului Capitalei, scandalul dintre edil și reprezentanții partidului pe care l-a fondat este departe de a fi stins. Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, il acuza ca nu este cu nimic mai presus de fostul primar, Gabriela…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Vineri, dupa-amiaza, s-a produs o avarie la rețeaua de apa rece care aparține de Apanova, inundand Bulevardul Ferdinand din Capitala. Traficul a fost reluat de la orele 14.00, insa se circula cu dificultate. O conducta s-a spart, iar apa a acoperit intreg carosabilul, relateaza Realitatea Plus . De…

- BUCUREȘTI, 6 mart - Sputnik. Președintele Vladimir Putin a acordat ordinele Pirogov și medaliile Luka Krymsky la peste 200 de lucratori medicali, rezulta din decretul publicat pe portalul oficial de internet al informațiilor juridice. © SputnikPutin, despre cei care ii determina pe tineri…