- Deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Sectia 17 Politie din Bucuresti o cerere pentru a declara disparitia presedintelui Klaus Iohannis. Parlamentarul a motivat ca din data de 18 decembrie 2023, Klaus Werner Iohannis nu a mai avut nicio actiune publica. ”Klaus Werner Iohannis nu a mai aparut public…

- Declarația unei profesoare de la o școala din Capitala a starnit controverse in mediul online. Comentand o propunere a Consiliului Național al Elevilor ca elevii și profesorii sa nu mai aiba intrari separate in școli, profesoara a spus ca ar fi „o forma de uzurpare a imaginii cadrului didactic”: „In…

- Un barbat din Sri Lanka, urmarit international dupa o crima comisa la Bucuresti, in 1991, a fost prins in Germania. El a fost dat in urmarire in anul 2013, fiind condamnat la 19 ani de inchisoare. Victima, ucisa intr-un apartament din Capitala, a fost infasurata intr-un covior, iar trupul aruncat in…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben și alta Cod portocaliu, valabile de sambata, de la ora 10.00, pana duminica, la ora 18.00, fiind prognozate intensificari ale vantului, viscol și precipitatii insemnate cantitativ. ”In Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova precum si in sudul si estul Transilvaniei…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…

- Un barbat din București a fost prins de polițiști, dupa ce a obligat o femeie sa se prostitueze in Cluj-Napoca. Pentru a-i antama acesteia clienți, individul folosea o aplicație care ii schimba vocea la telefon cu cea a unei femei. Barbatul, cercetat acum pentru proxenetism, avea deja o condamnare de…

- Un elev al unui liceu din Sectorul 6 al Capitalei și-a amenințat profesorii chiar in fața polițiștilor. El a fost in centrul unui scandal, iar polițiștii Secției 25au fost chemați sa intervina de urgența, la respectivul liceu din București, unde elevul de clasa a XI-a și-a snopit in bataie un coleg…

- Soția romanului care se afla printre cei peste 200 de ostatici ai Hamas a venit in țara ca sa ceara Guvernului de la București sa se implice pentru eliberarea soțului sau. „Sper și ma rog, cu sprijinul poporului roman și al autoritaților romane ca vom primi informații importante despre Tal, soțul meu…